Tajani: Digitalizzazione dei visti per combattere i trafficanti di esseri umani

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2023 Tajani: "Digitalizzazione dei visti contro i trafficanti di esseri umani" "Abbiamo fatto approvare i nuovi regolamenti per la digitalizzazione dei visti per entrare in Italia e in Europa. Una scelta normativa volta a mettere in difficoltà i trafficanti di visti, un fenomento che sto combattento con ispezioni nei nostri consolati in Asia e in Africa. In questo modo combattiamo i trafficanti di esseri umani" lo ha detto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della riunione del Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev