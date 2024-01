Tajani: "Dalla Farnesina 6 milioni al Gran Premio di Imola"

(Agenzia Vista) Bologna, 13 gennaio 2024 Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, in visita in mattinata all'Autodromo di Imola, ha annunciato di voler procedere, anche nel 2024, con il finanziamento di una campagna di comunicazione ad hoc per valorizzare il GP di Imola. "La Farnesina continuerà a sostenere il Gran Premio attraverso l'ICE, guidata dal presidente Matteo Zoppas, con un contributo di 6mln. Questa iniziativa servirà a sostenere la promozione del Made in Italy e del territorio. Un esempio "diplomazia dello sport" su cui ho deciso di puntare con convinzione - ha spiegato Tajani - Al ministero degli Esteri ho creato un ufficio per sostenere ogni iniziativa ogni attività sportiva a livello internazionale per promuovere l'export e il Made in Italy" ha concluso il Vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev