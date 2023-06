Tajani: Dal Governo mai tentennamenti sulla difesa dell'Ucraina

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2023 "l'Italia è un grande Paese. Se l'Europa è ferma nella difesa dell'Ucraina lo si deve anche grazie al governo italiano, che non ha mai tentennato ma ha sempre dimostrato grande serietà, affidabilità e responsabilità nel mantenere sempre gli impegni presi. Il sistema Europa si regge anche grazie al nostro Paese e questo deve essere tenuto sempre nella giusta considerazione da parte di tutti", le parole di Tajani all'Ambasciata Usa in Italia per l'Independence Day. / Ambasciata Usa a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev