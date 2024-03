Tajani: Consiglio Ue di guerra? No, dobbiamo lavorare per la pace

(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 marzo 2024 "Consiglio di guerra? No, dobbiamo lavorare per la pace, questo sì, con grande determinazione, perché ci sono troppi focolai preoccupanti, dall'Ucraina al Medio Oriente.", le parole del ministro Tajani commentando il Consiglio europeo in programma a Bruxelles arrivando al vertice del Ppe. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev