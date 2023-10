Tajani: "Con Tunisia memorandum per rafforzare migrazione regolare contro trafficanti"

(Agenzia Vista) Tunisi, 20 ottobre 2023 “L'Italia firmerà oggi un memorandum d'intesa con la Tunisia "per rafforzare la migrazione regolare contro l'immigrazione irregolare, quindi contri i trafficanti di esseri umani". Lo ha detto oggi a Tunisi il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. "Vogliamo dare lavoro a persone che vogliono essere impegnate, che sono formate e che non andranno in giro per l'Italia ma andranno direttamente a lavorare in agricoltura o nell'industria", ha aggiunto il titolare della Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev