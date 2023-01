Tajani: “Con attacco a Susanna Schlein si è rischiata una strage”

(Agenzia Vista) Roma 31 gennaio 2023 “Il primo ed il più grave degli attentati si è svolto il 2 dicembre quando è stata incendiata la vettura del Primo Consigliere Susanna Schlein ad Atene. Si è rischiato di trasformare in una strage, solo perché non è esplosa la seconda molotov non è saltata l’intera palazzina, visto che l’auto era vicino all’impianto del gas”. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso della conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio sul caso Cospito. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev