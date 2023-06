Tajani: "Ci batteremo per pensioni minime a mille euro, come voleva Berlusconi"

(Agenzia Vista) Roma, 16 giugno 2023 "Ci batteremo in tutte le sede, dal governo, per arrivare ad avere le pensioni minime a mille euro, ricordando quello che voleva il nostro presidente". Così il coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa presso la sede azzurra di San Lorenzo in Lucina. Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev