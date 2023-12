Tajani: "Chi pensa a centrodestra diviso ad amministrative ed europee si illude"

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2023 "Non si illudano di trovarci divisi per la campagna elettorale per amministrative ed europee, si sbagliano di grosso". Così il vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani, intervenendo alla kermesse di FdI, Atreju, in corso a Roma. "Questa alleanza di centrodestra è stata scelta dal popolo italiano per governare e sono convinto che governeremo anche i prossimi cinque anni", ha aggiunto. Fonte video: Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev