Tajani: "Centrodestra difende la libertà, a partire dalle donne"

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2023 "Il centrodestra è protagonista nella lotta per garantire la libertà delle donne, con normative e azioni che blocchino i femminicidi, non sarà facile ma lo facciamo nel nome della libertà, perché non puoi pretendere di avere al tuo fianco una donna solo perchè legata a te con una manetta". Così il leader di Fi Antonio Tajani ad Atreju. "Non è questo - aggiunge - il concetto di famiglia in cui ci riconosciamo", E "libertà "è anche quella di non essere obbligata a scegliere se essere madre o andare a lavorare", e "anche questo lo abbiamo fatto con la manovra". Fonte video: Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev