Tajani: "Bisogna rendere sicuro il confine tra Libano e Israele"

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2024 "Sappiamo che ci sono conflitti di tutta l'area, anche tra Hezbollah nel sud del Libano e Israele. In mezzo ci sono i nostri militari. Li ho incontrati insieme ai militari della missione bilaterale impegnati nell'addestrare l'esercito libanese. Il Libano è un Paese importante per la stabilità ed importante che sia stabile, riuscendo ad eleggere il proprio Presidente della Repubblica e il direttore della Banca Centrale. L'Italia ha ottimi rapporti con Beirut, dobbiamo lavorare con loro perché ci sia un equilibrio anche in Libano. Dobbiamo far sì che si trovi una soluzione per il confine libanese-israliano. Sosteniamo la proposta americana affinché possano vivere sia popolazioni israeliane che libanese intorno a quel confine. Si deve trovare una soluzione analoga a quella del confine marittimo, penso che si possa raggiungere un accordo per avere una frontiera sicura" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante la visita istituzionale in Libano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev