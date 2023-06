Tajani: Berlusconi ha indicato la linea, in Europa coalizione Popolari, Conservatori e Liberali

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2023 “Berlusconi ha già detto qual è la linea di Forza Italia. Siamo per una maggioranza che ha portato alla mia elezione di Presidente del Parlamento Europeo e poi la colazione fermata da Popolari, Conservatori e Liberali a sconfiggere la sinistra. Berlusconi ha detto di seguire quella strada. Certamente non possiamo assecondare la politica che provoca danni a industria e agricoltura, perché le scelte non sono condivisibili. Su questo Macron è stato molto fermo. Il Governo italiano è per una lotta al cambiamento climatico che sia a misura di impresa, agricoltura e difesa del lavoro”, le parole del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev