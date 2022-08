Tajani: “Berlusconi candidato leader nel Lazio, massima attenzione alla Capitale e la sua Regione”

(Agenzia Vista) Roma 25 agosto 2022 “Il voto di Roma e del Lazio sarà determinante per confermare il consenso del centrodestra e permettere a Forza Italia ed i suoi alleati di guidare il prossimo Governo. Per ridurre la pressione fiscale nel Paese meno tasse e più lavoro. Il candidato leader nel Lazio sarà Berlusconi e sarnano presenti tutti i massimi dirigenti di Forza Italia perché vogliamo riservare massima attenzione alla nostra Capitale e la sua regione”. Lo ha dichiarato il vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani a margine della conferenza stampa di presentazione dei candidati nel Lazio per le prossime elezioni politiche avvenuta nella sede di Roma del partito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev