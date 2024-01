Tajani arrivato a Beirut, in Libano. Al via missione in Medio Oriente

EMBED





(Agenzia Vista) Beirut, 24 gennaio 2024 Al via la missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani in Medio Oriente. Il vicepremier si recherà a Beirut, Tel Aviv, Gerusalemme e Ramallah. In relazione alla situazione nella Striscia di Gaza, Tajani ha ribadito l'impegno dell'Italia per scongiurare il rischio di un allargamento del conflitto e favorire una de-escalation, sottolineando l'urgenza di ripristinare al più presto un orizzonte politico verso una soluzione a due Stati, si legge in una nota della Farnesia. Nella giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio, in Libano, sono previsti incontri con esponenti governativi di primo piano e la visita alla Missione Militare Bilaterale Italiana in Libano (MIBIL). Da lì si Tajani collegherà con il contingente italiano presso la Missione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL), dove l'Italia è presente con 1.062 soldati. La Missione MIBIL svolge dal 2015 attività di addestramento in favore delle Forze Armate libanesi per accrescerne la capacità di controllo del territorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev