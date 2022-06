Tajani: "Armi mandate all'Ucraina difendano Paese. No a obiettivi in territorio russo"

(Agenzia Vista) Roma, 3 giugno 2022 "Noi riteniamo che le armi debbano essere utilizzate per difendere l'integrità territoriale ucraina e non per colpire il territorio russo. Per altro la scelta che ha fatto Biden inviando missili di non lunga gittata" così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani a margine della conferenza stampa nella sede del partito a Roma sulla convention di Alessandria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev