Tajani: "Anche l'Europa inizia a comprendere la drammatica situazione migranti"

(Agenzia Vista) New York, 18 settembre 2023 “Anche l’Europa inizia a comprendere, anche l’atteggiamento diverso di Francia e Germania, che la situazione è drammatica. Non ci sono muri che tengono“, le parole del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, al Consolato italiano a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev