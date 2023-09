Tajani: "Al Governo forte coesione, sicuro che cose andranno nella giusta e buona direzione"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 07 settembre 2023 “Il vertice della maggioranza è stato positivo. Abbiamo ribadito la forte coesione, vogliamo governare insieme per i prossimi quattro anni e mezzo. È una maggioranza composta da partiti con varie identità, ma il comune denominare che ci unisce ci permetterà di lavorare per dare risposte agli italiani”, le parole del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa per presentare il disegno di legge per l’app “Mai Sole”, presso la Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev