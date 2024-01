Tajani al funerale di Delors a Parigi: "È stato uno dei grandi protagonisti della storia europea"

(Agenzia Vista) Parigi, 05 gennaio 2024 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è a Parigi per la cerimonia commemorativa di Jacques Delors, scomparso a 98 anni lo scorso 27 dicembre. "E' stato uno dei padri del mercato interno, uno dei grandi protagonisti della storia europea, un cristiano, un riformista", ha detto Tajani in un messaggio video diffuso per l'occasione. "Il tema - ha proseguito - è quello del futuro. Dobbiamo guardare a un'Europa che deve continuare a rappresentare una speranza per tutti". Secondo il capo della Farnesina, l'Europa "deve essere migliorata, deve avere una sua vera politica estera e un suo esercito: era anche il grande sogno di Silvio Berlusconi, nel quale io credo profondamente". Tajani ha concluso ricordando che "essere europeisti non significa rinunciare alla nostra identità di italiani, ma se si è buoni italiani si è anche buoni europei". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev