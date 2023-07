Tajani: "A Blinken ribadito non sia Cina a stabilire prezzi"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 luglio 2023 " Con il segretario di Stato americano, Antony Blinken, "abbiamo parlato della situazione generale. Io ho ribadito l'importanza dell'unità dell'Occidente. Ho insistito su due questioni: una che riguarda il trade e soprattutto il prezzo delle materie prime, se vogliamo competere a livello globale, noi che siamo un Paese industriale, un Continente industriale, gli Stati Uniti che sono un Paese industriale, dobbiamo trovare un accordo per impedire che non siano i cinesi a dettare il prezzo delle materie prime. E' una questione di competitività". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine del Consiglio Esteri a Bruxelles in cui è intervenuto in videoconferenza anche il capo della diplomazia americana. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev