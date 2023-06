Tajani: "29 settembre giornata dedicata a Berlusconi, inaugureremo una tre giorni azzurra a Paestum"

(Agenzia Vista) Roma, 16 giugno 2023 “Vogliamo ancora rendere omaggio al nostro leader. Il 29 settembre si inaugurerà una tre giorni azzurra nazionale a Paestum per rilanciare e preparare Forza Italia alle elezioni europee. Abbiamo scelto la data per far sì che quella giornata sia sempre per noi giornata di mobilitazione e un modo per onorare ancora la memoria di Berlusconi e far sì che possa vedere la mobilitazione della sua creatura”, le parole di Antonio Tajani, Forza Italia, dopo la conferenza stampa tenutasi presso la sede romana del partito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev