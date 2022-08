Tabacci: «Calenda a volte non rispettoso sulla rete, non abbiamo bisogno di queste leadership»

«Se io dovessi guardare al modo come Calenda giudica le persone a cominciare dai suoi atteggiamenti sulla rete, non sempre sono rispettosi. Non abbiamo bisogno di queste leadership, ci vuole una postura che sia rispettosa di tutti. Non tutte le opinioni che esprime mi convincono, è inutile dire ‘quello no’, perché allora vuoi far vincere la Meloni». Lo ha dichiarato Bruno Tabacci, a margine della presentazione del nuovo partito, Impegno Civico, con l'ex M5s Luigi Di Maio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev