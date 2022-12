Superbonus, Ronzulli (FI): "Ascoltato grido aiuto cittadini e imprese, non li lasceremo soli"

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2022 "Forza Italia ha presentato una serie di emendamenti sul superbonus che ricalcano le richieste di miglioramento al decreto Aiuti quater da noi sempre avanzate e auspicate. Abbiamo ascoltato il grido di aiuto proveniente da cittadini, imprese e associazioni di categoria, da qui, i nostri correttivi, ragionevoli e importanti, per non lasciare tutti loro in gravi difficoltà". Lo ha dichiarato Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev