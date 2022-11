Superbonus, Giorgetti: "Cessione crediti di imposta non è diritto"

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2022 "Il credito d'imposta è il problema reale di molte imprese. Però voglio ribadire che la cessione dei crediti d'imposta è una possibilità non è un diritto. Non è stata creata una moneta", le parole di Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev