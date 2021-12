Summit per la democrazia, Draghi: "No alle discriminazioni"

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2021 "L’Italia ribadisce il proprio impegno a rafforzare e a tutelare i diritti umani, soprattutto a favore dei più vulnerabili. Abbiamo stabilito dei piani d’azione nazionali per favorire ulteriormente l’uguaglianza di genere e l’inclusione sociale.E per combattere tutte le forme di intolleranza e discriminazione, comprese quelle fondate sull’orientamento sessuale", così il presidente del Consiglio Draghi al Summit for Democracy. / The Summit for Democracy Interventions Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev