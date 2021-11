Stretta su proteste no vax, Sileri: "Manifestare è un diritto ma qui c'è pericolo per la salute"

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2021 "Scendere in piazza è chiaramente un diritto ma c'è anche un dovere che è quello di rispettare le regole. Se associ la non vaccinazione al non uso della mascherina e al non uso di quelle regole che ci hanno permesso di riaprire c'è un problema. Un problema che può portare all'aumento della circolazione del virus" così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev