Strage via D'Amelio, Meloni: “polemiche inutili, fanno bene a chi combattiamo”

EMBED





(Agenzia Vista) Palermo, 19 luglio 2023 "Ci sono giorni in cui non si dovrebbero fare polemiche sterili e inventate che fanno bene solamente a quelli che stiamo combattendo. Chi fa queste polemiche non aiuta le istituzioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Prefettura a Palermo dopo il comitato di ordine e sicurezza nella giornata del 31esimo anniversario della strage di via D'Amelio. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev