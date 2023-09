Strage Brandizzo, Salvini: "Queste cinque morti non rimangano un incidente, Parlamento sia unito"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2023 "Queste cinque morti non rimangano un incidente, mi auguro che nel suo complesso quest'Aula sul tema della sicurezza del lavoro si unisca e metta a disposizione delle istituzioni tutte quello che potrà essere fatto per evitare tragedie come queste". Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nell'informativa alla Camera sul tragico evento di Brandizzo. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev