Strage Bologna, De Raho (M5s): "Maggioranza punta ad altra confusione dopo anni di depistaggi"

(Agenzia Vista) Roma, 02 agosto 2023 "Le indagini sulla Strage di Bologna condussero immediatamente verso gli ambienti dell'eversione neofascista. Come per altri procedimenti, anche quello ha conosciuto ostacoli di ogni genere. Di ignobili depistaggi ha parlato oggi il presidente Mattarella. Tali sono stati: ripetuti, anche ad opera del Sismi. La pista palestinese si è rivelata essere un depistaggio che puntava a impedire la scoperta della verità. La mozione presentata oggi dal deputato di Fd'I Mollicone a nome della maggioranza vuole spostare l'attenzione dalla matrice neofascista a quella palestinese o libanese. Vogliono fare confusione, aggiungerne altra a quella prodotta in tanti anni di depistaggi. E' un fatto inaccettabile". Lo ha detto il deputato M5s Federico Cafiero De Raho nella dichiarazione di voto per le mozioni sulla strage di Bologna. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev