Stop Reddito di cittadinanza, Salvini: «E' giusto che chi può lavorare non sia mantenuto da cittadini»

«Ho visto le polemiche sul reddito di cittadinanza. Chi non può lavorare continuerà a essere aiutato. Chi ha trent'anni non ha disabili a casa, non ha problemi, non ha minori a carico, può lavorare e rifiuta di andare a lavorare è giusto che non venga più mantenuto a spese dei cittadini italiani. E mi spiace, ma è così. Ti alzi e vai a lavorare come fanno le persone qua in Romagna domani mattina alle sei», le parole di Matteo Salvini nel corso del suo intervento alla festa della Lega a Cervia. / Fb Lega Cervia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev