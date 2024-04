"Stop fake in Italy" 10mila agricoltori di Coldiretti al sit-in al Brennero

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2024 Diecimila agricoltori in due giorni al Brennero per la grande mobilitazione della Coldiretti per fermare il “fake in Italy”. Ecco le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev