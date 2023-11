Stop a carne sintetica, Lollobrigida: "In Ue vorremmo convincere altre nazioni a fare stessa scelta"

(Agenzia Vista) Roma, 16 novembre 2023 Notificheremo questa norma in Europa, come è prassi: riteniamo che non ci sia nulla da temere. Ma siamo il Parlamento italiano e normiamo per quanto riguarda il nostro popolo, l'unico soggetto che riconosco cui dare risposte. In Europa vorremmo convincere le altre nazioni a fare le stesse scelte dell'Italia, non ci vogliamo proprio arrivare alla certificazione di queste procedure per trasformare il cibo coltivato in qualcosa di utilizzare". Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, intervenendo in Aula alla Camera durante l'esame del Ddl sulla sovranità coltivata. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev