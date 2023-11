Stoltenberg: Non si può dire quando finirà guerra Ucraina, continuare con sostegno Kiev

(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 novembre 2023 "Le guerre sono imprevedibili. Nessuno può dire come e quando finirà questa guerra. Ciò che possiamo dire è che la probabilità di un risultato negoziale accettabile aumenta quanto maggiore è il sostegno militare che forniamo all’Ucraina, perché finora non abbiamo visto alcuna reale volontà da parte del presidente Putin di negoziare una soluzione accettabile per l’Ucraina. Quindi l’unico modo per arrivarci è convincere il presidente Putin che non vinceranno sul campo di battaglia. E l’unico modo per raggiungere questo obiettivo è rafforzare la capacità militare dell’Ucraina, fornendo sostegno. Quindi, se si vuole una soluzione negoziata, il modo per raggiungerla è il sostegno militare all’Ucraina", le parole del segretario generale della Nato Stoltenberg arrivando al Consiglio Ue Affari Esteri Difesa. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev