Stoltenberg: "Mosca va convinta che non può vincere sul campo di battaglia"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 3 aprile 2024 “Daremo all’Ucraina ciò di cui ha bisogno: un supporto programmabile e consistente a lungo termine. E ciò per lanciare un messaggio a Mosca che non può aspettare noi. La realtà è che se vuoi che la guerra finisca dobbiamo convincere nel più breve tempo possibile Mosca che non può vincere sul campo di battaglia”, lo ha affermato il segretario generale della Nato Stoltenberg, a margine della ministeriale esteri a Bruxelles, sul tema della guerra in Ucraina. / YouTube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev