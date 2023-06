Stoltenberg: Ammutinamento in Russia dimostra crepe all'interno del sistema

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 giugno 2023 "L'ammutinamento che abbiamo visto dimostra che ci sono crepe e divisioni all'interno del sistema russo. Allo stesso tempo, è importante sottolineare che si tratta di questioni interne alla Russia ed è troppo presto per trarre conclusioni definitive. Inoltre, non è ancora chiaro quante delle forze volontarie finiranno in Bielorussia o in altri luoghi. Continueremo a sostenere l'Ucraina. Al vertice mi aspetto e annunci di sostegno militare all'Ucraina.", le parole del segretario generale della Nato Stoltenberg arrivando al Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev