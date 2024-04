Stoltenberg ai 75 anni della Nato: "Usa e Europa più sicuri insieme"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 4 aprile 2024 “Non credo in un’America da sola, come non credo in un’Europa da sola. Credo in un’America e in un’Europa insieme nella Nato, perché siamo più forti e più sicuri insieme”, ha affermato il segretario generale della Nato Stoltenberg a Bruxelles durante la cerimonia di celebrazione dei 75 della stessa Nato. / YouTube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev