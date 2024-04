Stoltenberg: "A Kiev servono più risorse e aiuti stabili a lungo termine"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 3 aprile 2024 Intervenuto a margine della ministeriale esteri a Bruxelles, il segretario generale della Nato Stoltenberg ha parlato del tema della guerra in Ucraina: “Quello che posso dire è che gli alleati concordano sul fatto che dobbiamo dar seguito al nostro supporto all’Ucraina, ma dobbiamo renderlo più consistente. Perciò stiamo discutendo sulle vie per istituzionalizzare maggiormente il supporto entro la struttura della Nato per renderlo maggiormente programmabile e consistente. Perché crediamo che supportare l’Ucraina debba dipendere meno sulle offerte volontarie a breve termine e più su aiuti Nato a lungo termine”. / YouTube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev