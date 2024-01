Stellantis, Urso: "Abbiamo cambiato incentivi, perché li hanno usati per produrre auto all'estero"

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2024 "Abbiamo cambiato rotta sugli incentivi, perché gli incentivi del 2022 sono andati per l'80% ad auto Stellantis non prodotte in Italia ma all'estero, per questo dovevamo cambiare rotta" lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione della Galleria Alberto Sordi, a seguito del restauro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev