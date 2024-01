Stellantis sposta produzione in Marocco, Urso: Spero smentisca lettera che contraddice impegni presi

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2024 "Mi auguro che Stellantis smentisca questa lettera che circola, perché sarebbe in Palese contraddizione con quello che dice di voler realizzare nel nostro Paese e con l'impegno che ha preso ad aumentare la produzione e soprattutto ad avere un rapporto corretto lineare con lo straordinario indotto, che costituisce un valore importante per l'industria e per l'impresa italiana" lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione della Galleria Alberto Sordi, a seguito del restauro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev