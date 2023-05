Stati generali Natalità, Roccella: "Padri centrali per accompagnare maternità"

(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2023 “Abbiamo cominciato a finanziare i mutui agevolati. Stiamo poi agendo sull’aumento dell’assegno unico, soprattutto per le famiglie numerose. Poi attraverso anche il provvedimento che sostituisce il Reddito di Cittadinanza. Oggi mirato ad aiutare famiglie con figli. I congedi parentali li abbiamo incrementati sin dalla prima legge di bilancio e sono per madri e padri. Ma bisogna intervenire sulla cultura della paternità, valorizzando il ruolo delle mamme. Perché i padri sono fondamentali nell’accompagnarle”, le parole della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, a margine degli Stati Generali della Natalità, tenutosi a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev