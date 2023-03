Stano (Commissione Ue): "In acque della Libia possono intervenire solo i libici"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 14 marzo 2023 "L'operazione navale europea Irini non può operare nelle acque della Libia, le operazioni di ricerca e soccorso in acque libiche sono autorizzate solo per le imbarcazioni libiche. Le navi di Irini pattugliano un'area determinata dall'accordo dagli Stati membri e questa area non è la rotta principale dei migranti, il suo compito primario è vigilare sull'applicazione dell'embargo Ue sulle armi alla Libia". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Peter Stano rispondendo alle domande dei giornalisti sul naufragio di ieri al largo della Libia. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev