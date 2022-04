Stand Up For Ukraine, il messaggio di Draghi: "Di fronte alla guerra difendiamo la vita"

(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2022 "L'Italia ha accolto a braccia aperte i profughi dall'Ucraina. Più di 85.000, per lo più donne e bambini, hanno cercato riparo dalla guerra nel nostro Paese. Gli italiani hanno spalancato le porte delle loro case e delle loro scuole. Non guarderemo dall'altra parte. Nelle ultime due settimane, il governo ha stanziato nuovi fondi per aiutare i rifugiati ucraini a far fronte alle loro spese quotidiane. Ciò significa cibo, medicine, materiale scolastico. Complessivamente, abbiamo stanziato circa 500 milioni di euro per sostenere gli ucraini che arrivano in Italia e 110 milioni per l'assistenza finanziaria al governo ucraino. Abbiamo fornito ulteriore aiuto a coloro che si trovano in Ucraina e nei paesi limitrofi tramite la Croce Rossa Internazionale e altre organizzazioni. Di fronte alla guerra difendiamo la vita umana e aiutiamo i bisognosi. L'Italia difenderà l'Ucraina", il messaggio di Draghi per l'iniziativa Stand Up For Ukraine. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev