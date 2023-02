Stadio Roma, Gualtieri: Obiettivo avere struttura in funzione nel 2027 per anniversario importante

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 07 febbraio 2023 “Vorremmo che entro il 2023 si arrivasse al progetto definitivo, per arrivare alla conferenza dei servizi deliberativa, che consentirà poi la fase pubblicistica, l’aggiudicazione e l’apertura dei cantieri nel 2024. Per arrivare all’obiettivo di avere lo stadio in funzione nel 2027 che è un anniversario importante per la città ”. Così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla stampa illustrando la delibera con cui la Giunta dichiarerà il pubblico interesse per il progetto relativo al nuovo stadio della AS Roma a Pietralata, presso la Sala delle Bandiere in Campidoglio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev