SS452 "Contessa", Anas verso completamento smontaggio delle travi viadotto. Le immagini del drone

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2023 Nel cantiere per il ripristino strutturale e miglioramento sismico del viadotto “Contessa”, sulla SS452 a Gubbio, sono in fase avanzata le operazioni di smontaggio delle travi del vecchio impalcato dell’opera, in linea con il cronoprogramma dei lavori. Gli interventi, per un investimento complessivo di 6 milioni di euro, sono stati avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) ad aprile. Dopo l’allestimento del cantiere, le prime fasi hanno riguardato la rimozione della pavimentazione e la demolizione delle solette. A seguire è iniziato lo smontaggio delle travi, che vengono tagliate e rimosse con speciali mezzi meccanci. Questa complessa operazione è ad oggi ultimata in 4 campate sulle 6 totali. Contemporaneamente è stata avviata anche l’idrodemolizione superficiale delle spalle e delle pile, che saranno poi risanate e rinforzate. Una volta ultimata la demolizione dell’impalcato esistente potrà essere avviata la fase di costruzione del nuovo impalcato in acciaio. / Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev