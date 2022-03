Spese militari, Gelmini: "Contano i voti espressi dai partiti. Crisi di Governo non ci sarà"

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo "Non credo che sia possibile in questo momento una crisi di Governo. Credo che la cosa importante siano i voti in Parlamento. Le risoluzioni sono state votate in Parlamento dai tutti i partiti e contano i fatti" così la ministra degli Affari regionali e autonomie Mariastella Gelmini a margine della presentazione dei progetti pilota "Green Communities" a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev