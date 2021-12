Spesa farmaceutica, Mennini (Tor Vergata): "Necessaria revisione meccanismo dei tetti"

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2021 “Sulla spesa farmaceutica "servono regole chiare e condivise, che siano in grado di coniugare gli aspetti differenti che caratterizzano la sanità e che superino la logica dei 'silos'. I tempi sono maturi per fare questi cambiamenti, abbiamo professionalità e competenze. La ripartizione regionale del finanziamento annuale non dovrebbe determinarsi attraverso una suddivisione a priori dello stanziamento, bensì attraverso un autentico meccanismo di rimborso della spesa effettivamente sostenuta, in analogia con quanto già oggi effettuato nel caso dei farmaci innovativi. Questo approccio risolverebbe diverse criticità: inappropriatezza di tetti di convenzionata e acquisti diretti identici in tutte le regioni, notevole semplificazione nella gestione economica dei farmaci in caso di mobilità inter-regionale di pazienti, semplice riconoscimento di fattori che possono concorrere ad un'inattesa evoluzione della spesa farmaceutica". A dirlo è Francesco Saverio Mennini, Research Director Eehta del Ceis dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" presentando i dati del rapporto dell'Osservatorio sulla Governance dei farmaci in ottica di Health Technology Assessment del Eehta-Ceis, nel corso del meeting "Sistema Salute, Governance Farmaceutica e Tetti di Spesa: nuovi paradigmi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev