Spesa farmaceutica, Cattani (Sanofi): "In Italia la salute è governata con regole vecchie"

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2021 “In Italia la salute è governata con regole vecchie di 20 anni, il sistema non è dinamico per recepire i cambiamenti. Le sfide si vincono con ambizione e con regole nuove. I tempi sono maturi per rivederle. Questo governo ha la forza politica di visione per fare scelte strategiche”". Lo ha detto Marcello Cattani, presidente, amministratore delegato di Sanofi Italia e presidente Gruppo Prevenzione Farmindustria, in occasione della presentazione del rapporto dell’'Osservatorio sulla Governance dei farmaci dell’'Eehta-Ceis dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev