Speranza: "Trasformare crisi pandemia in opportunità di ripartenza"

(Agenzia Vista) Firenze, 13 giugno 2022 "Abbiamo finalmente le condizioni per imparare dal Covid e capire insieme come trasformare la più grande crisi sanitaria che abbiamo vissuto negli ultimi decenni in una opportunità di ripartenza", le parole del ministro della Salute Speranza agli Stati generali della salute in Toscana. / Youtube Consiglio Regionale Toscana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev