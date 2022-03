Speranza su richiesta Garavaglia: "Inopportuna contraddizione tra economia e sicurezza sanitaria"

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2022 "È inopportuno mettere in contraddizione la ripartenza economica con la sicurezza sanitaria. La storia recente dell'Italia ha dimostrato che un paese sicuro dal punto di vista sanitario cresce di più e meglio. Senza un Servizio sanitario così forte noi non saremo cresciuti del 6,5%, senza le misure" anti Covid "come il Green pass, l'obbligo vaccinale non avremmo avuto quei dati di sviluppo". Risponde così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa, a una domandali ha chiesto un commento alle dichiarazioni del ministro Garavaglia, il quale ha chiesto 500 milioni al ministero della Salute per i danni recati in aprile al turismo. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev