Speranza: "Spinta su assistenza domiciliare, saremo primi in Ue"

(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2022 "Le malattie rare, e l'assistenza domiciliare sono due cardini. e andremo nella direzione dell'unicità del servizio sanitario nazionale. Le malattie rare colpiscono 5 persone ogni 100 mila abitanti, faremo tutto quello che è necessario per migliorare l'assistenza anche domiciliare e lavoreremo con Aifa. L'iniziativa del governo è molto forte con in investimenti importanti: 4 miliardi nel Pnrr. Con questi investimenti l'Italia diventerà il primo paese d'Europa con il 10%". E' quanto ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire la prosecuzione della somministrazione domiciliare delle terapie a favore dei malati rari, come sperimentata in relazione allo stato di emergenza sanitaria da Covid-19, presentata dall'onorevole Bologna. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev