Speranza: "Specialisti in igiene e Sanità pubblica essenziali, grazie"

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2021 "La dura lezione della pandemia ci consegna elementi che dobbiamo mettere a valore nel futuro, c'è l'esigenza di una maggiore centralità di alcuni temi che resteranno essenziali: l'Igiene, la Medicina e la sanità pubblica sono temi riapparsi nella loro enorme portata, qualcuno in passato ha pensato che la medicina potesse fare a meno di alcuni ambiti, consegnando invece una verità assoluta che si è affermata nei mesi difficili e complicati. Io voglio dirvi grazie senza retorica, se il Paese ha retto e siamo riusciti in mesi difficili a tenere testa al virus è stato grazie al patrimonio di competenze e passione che hanno animato un pezzo del Ssn che voi rappresentate". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento in streaming al 54esimo Congresso nazionale della Società italiana di igiene (Siti) a Lecce, ha ringraziato gli specialisti. Siti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev