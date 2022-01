Speranza: "Puntiamo a diventare primo Paese in Europa per assistenza domiciliare"

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2022 "Nel Pnrr si prevede un incremento di assistiti over 65 presi in carico per l'assistenza domiciliare che saranno in totale circa un milione e mezzo entro il 2026", così il ministro Speranza al Question Time alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev